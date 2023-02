Le parole di Pantaleoai microfoni de La Gazzetta dello Sport alla vigilia di- "Bello rivederli insieme a Torino. Il futuro è il loro, faranno godere. Potenzialmente non hanno limiti. Dusan ha già dimostrato di essere un campione tanto alla Fiorentina quanto alla Juve, quando è stato bene. Fede è il migliore nel suo ruolo: assist e gol, sempre d’autore".- "Ma stiamo scherzando? Dusan non si discute. Per Vlahovic, oltre ai numeri da big, parla il talento. È un centravanti completo: ha fisico, senso del gol, buona tecnica, progressione, abilità nel gioco aereo. E poi è ancora giovane. Se la Juve restasse fuori dalle coppe? Gli consiglierei di restare a Torino, pure senza Champions. La Juve è sempre la Juve, un punto di arrivo. E dopo una tempesta, arriva sempre la quiete".- "Sono sincero, no. Detto questo, un tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa è il top per un tecnico"."La destrezza di Fagioli e Soulé può attirare, però la sostanza di Miretti mi sembra più funzionale in una squadra".- "Quando si pesca tra i serbi, difficilmente si sbaglia".