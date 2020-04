In attesa di comunicazioni ufficiali per poter ricominciare ad allenarsi tutti insieme alla Continassa, la Juventus deve fare i conti con un centrocampo quasi contato. La coperta è corta lì in mezzo, dove Ramsey è spesso alle prese con problemi fisici e Rabiot e Matuidi non hanno sempre dato garanzie di affidabilità. Così Maurizio Sarri spera di riavere presto Sami Khedira al cento per cento: l'allenatore ha chiesto al centrocampista tedesco di lavorare su esercizi specifici per tornare al top della forma in vista della ripresa regolare della stagione.