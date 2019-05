Le quotazioni di Merih Demiral stanno salendo giorno dopo giorno, per una Juventus che va a caccia di almeno due innesti in difesa: nel mirino c'è proprio il centrale turco che ha incantato in questa seconda parte di stagione con la maglia del Sassuolo. Arrivato in Italia a gennaio dall’Alanyaspor per 7 milioni, il giocatore si è ritagliato subito un posto da protagonista nella squadra di De Zerbi, che ora se lo coccola ma potrebbe vederlo partire in estate. Come riporta Tuttosport, la Juve ha una corsia preferenziale per Demiral e ha la possibilità di chiudere l’affare per una cifra intorno ai 15 milioni di euro.