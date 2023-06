La stellina della Nazionale Under 20 e dell'Empoli, Baldanzi, è destinato ad infiammare la sessione di mercato che sta per iniziare. Sul suo futuro però si è espresso anche il presidente del club toscano Corsi, il quale ha parlato così ai microfoni di Radio CRC.'Spero di poterlo trattenere un altro anno. Credo si possa completare con noi restando a Empoli. Ci succede spesso che quando i nostri giocatori fanno bene poi vengono anche convocati in Nazionale e questa è una soddisfazione. Nel 2019 mi chiedevo come si potesse non convocare Di Lorenzo, poi arrivato a Napoli subito è arrivata la chiamata della Nazionale e questo significa che vestire una maglia più importante dà più importanza al calciatore'.