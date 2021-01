Archiviata la sconfitta contro l'Inter in campionato, per la Juventus è tempo di rialzarsi e andare a caccia della Supercoppa, domani contro il Napoli. La partita di domenica sera ha fatto emergere diversi problemi della squadra bianconera, a questi si sommano le diverse indisponibilità. Come racconta La Gazzetta dello Sport, c'è attesa per i risultati dei tamponi di Alex Sandro e Cuadrado; inoltre, passati i 10 giorni dalla prima positività, anche de Ligt sarà testato e il suo potrebbe essere un ritorno fondamentale per la squadra di Pirlo.