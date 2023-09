Maxa lui non rinuncia mai. Maè in dubbio per il match con la Lazio. Questione di fuso orario, di tempo a disposizione. Proprio il capitano della Juve sarà l'ultimo a tornare, a Torino arriverà solo nella mattinata di giovedì salvo ritardi. Poi andrà subito alla Continassa per allenarsi con il resto del gruppo già nel pomeriggio. Qualche dubbio rimane però, con Federico Gatti e Alex Sandro pronti all'uso insieme a Gleison Bremer. Lo riporta calciomercato.com.