La Juventus deve rinforzare il suo centrocampo per la prossima stagione. Negli ultimi giorni sono molti i nomi che vengono accostati alla Vecchia Signora. Tuttavia stando a quanto riporta il Corriere dello Sport approderà a Torino uno tra Paul Pogba che si libererà a zero dal Manchester United e Sergej Milinkovic-Savic per cui invece ci sarebbe da intavolare una trattativa con Lotito e la Lazio. Uno però esclude l'altro.