Kyle Krause, presidente del Parma, ha lanciato un "messaggio cifrato" tramite il proprio profilo Twitter, che però sembra molto chiaro in relazione a quanto vi abbiamo detto oggi, cioè, che il talento portoghese Felix Correia sarà presto un giocatore del Parma. Un prestito che contribuirà all'ambizione della squadra emiliana, dove ricordiamo gioca un certo Gigi Buffon, di allestire uno squadrone che riesca al primo tentativo a risalire in Serie A dalla B. Per la Juventus è un'ottima opportunità per mandare Correia ad accumulare minutaggio in una categoria superiore rispetto alla C in cui ha giocato con l'Under 23 bianconera.





Forza Parma — Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) August 12, 2021