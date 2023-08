"Noi Lukaku non lo vogliamo", questo il coro che è subito partito dalle tribune dell'Allianz Stadium dove è in corso la partita tra la Juve e la Next Gen. Ulteriore conferma di come tanti tifosi bianconeri sono contrari al possibile scambio Lukaku-Vlahovic. L'attaccante serbo è sceso in campo da titolare per il test in famiglia. Dopo lo striscione, un altro segnale chiaro da parte dei sostenitori bianconeri.