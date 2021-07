“Portaci Pogba, Adrien! Portaci Pogba!”



Il coro per #Rabiot

Ha del curioso quanto accaduto al JMedical nel momento in cui Adrien Rabiot si è fermato per firmare autografi e scattare qualche foto con i tifosi. Il francese stava sorridendo tra la folla bianconera, quando all'improvviso è partito un coro, indirizzato a lui ma non per omaggiarlo, come ci si attenderebbe. I tifosi, infatti, gli hanno chiesto di portare a Torino Paul Pogba, suo compagno di Nazionale.