Sta per iniziare una delle partite più significative dell'intera stagione della Juve, impegnata contro il Villarreal in quella che è la gara di ritorno degli ottavi di Champions. Cresce inevitabilmente anche la tensione di tutti i tifosi juventini che, durante il pre partita hanno provato a stemperare la tensione sugli spalti, assecondati anche da due loro ex beniamini. Si tratta di Claudio Marchisio e Patrice Evra, entrambi protagonisti di un episodio avvenuto quando la curva bianconera intonava il seguente coro: 'Chi non salta interista è', con i due che hanno iniziato a 'saltare' insieme ai tifosi aizzandoli ulteriormente.