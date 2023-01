Ci siamo, poco più di 24 ore e latornerà in campo per la prima sfida del 2023, quella allo Stadio Zini contro la. Per Massimiliano, dunque, è il momento di fare il punto della situazione e ragionare sulle possibili scelte di formazione, anche alla luce degli uomini a disposizione al di fuori dell'infermeria. Sempre più probabile, per esempio, l'impiego di Marley(più defilato Weston McKennie) per sopperire al "buco" presente sulla fascia destra, mentre resta ancora qualche dubbio sulle condizioni di Wojciech. E negli altri reparti?