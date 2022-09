famoso mental coach che lavora nel mondo del calcio, ha parlato in un'intervista a Tuttosport anche dei problemi che ci sono dentro lo spogliatoio della"Secondo me dovrebbero chiudersi per tutte le ore necessarie dentro lo spogliatoio e chiarirsi perché sicuramente ci sono stati problemi non risolti tra i giocatori, con il tecnico e/o la società." Corapi aggiunge: "Come succede tra due amici o in una coppia, occorre parlarsi, magari litigare ma poi resettare tutti e ricominciare altrimenti i rapporti si deteriorano.