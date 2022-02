Come racconta il Corriere dello Sport, ormai stagione finita per Federico Chiesa e Kaio Jorge (anche se quest'ultimo non era mai davvero entrato nelle rotazioni), resta ancora fuori Paulo Dybala, ma sono anche in debito d'ossigeno Alvaro Morata e Dusan Vlahovic: per scelta o per forza, tocca a Kean contro l'Empoli, che sarà titolare o avrà comunque ampio spazio nella ripresa. E se dovesse cominciare lui dal primo minuto, Moise dovrebbe comporre una coppia quasi inedita al fianco di Vlahovic (favorito su Morata).