La Juventus che ieri ha battuto il Chelsea 1-0 all'Allianz Stadium non ha solo messo in evidenza le doti offensive di Chiesa e compagni, e quelle difensive di De Ligt e veterani. Ma ha anche fatto emergere chiaramente quale siacome tandem titolare in mediana: Manuel Locatelli e Rodrigo Bentancur.Si sa, Allegri non vede Bentancur come regista. Mentre nel postpartita di ieri sera ha detto di Locatelli: "Ha sempre giocato a 2 e stasera è stato molto bravo a proporsi, giocare palla e schermare Lukaku". Un messaggio che, abbinato alle scelte tecniche che sta facendo, sembra andare in una direzione ben precisa:e permettendogli di interdire e inserirsi con una certa libertà. In sostanza: la perfetta mediana di coppia!A questo punto è doveroso chiedersi: in che direzione tattica andrà questa Juve quando, dopo la sosta per le nazionali, rientrerà definitivamente Arthur? Ricordiamo che il brasiliano, caratteristiche alla mano, è l'unico regista di ruolo in questa squadra. Gli scenari possibili sono tre: oo si passa al, con Arthur affiancato da una rotazione di mezzali Bentancur-Locatelli-Rabiot-McKennie; o si mantieneQuest'ultima opzione comporterebbe quindi la retrocessione in panchina di uno tra Bentancur e Locatelli.Val la penache ora sembra dare i primi frutti, per inserire in modo consistente Arthur? A dirlo saranno innanzitutto le prossime prove del duo italo-uruguayano contro Torino e Roma. Per capire se quello in Champions coi Blues sia stato un, e se quindi si debba o meno inserire il regista brasiliano come titolare.