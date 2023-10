Non serve andare troppo in là con la fantasia. Con l’infortunio dila coperta in difesa diventa estremamente corta e le scelte obbligate. In caso di conferma della linea a tre, infatti, rimarrebbero a disposizione solo:. Primo cambio il giovane 2005, da inizio stagione nel giro della prima squadra ma anche a disposizione della Next Gen, Dean. In 4 per tre posti, troppo pochi anche per un mero discorso numerico.Per questo, è possibile che per i prossimi impegni Massimiliano Allegri peschi ancora dalla Next Gen. Pronto a salto troverà Tarikalla terza stagione in bianconero. Nella squadra di Brambilla gioca da braccetto sinistro ed è uno dei capitani del gruppo. Attento in copertura ma anche una buona predisposizione alla prima costruzione del gioco. Qualche sbavatura e disattenzione qua e là nelle prime partite di questa stagione, ma il ragazzo ha dimostrato di avere qualità che lo pongono. Almeno finché uno tranon saranno recuperati.