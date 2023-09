L'infortunio accusato daè decisamente serio; un mese e mezzo di stop per la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra due settimane ulteriori controlli per definire più precisamente i tempi di recupero anche se con quasi ogni probabilità lo rivedremo a novembre.o addirittura dopo la sosta (il 26 novembre ci sarà l'Inter). Sassuolo, Lecce, Atalanta, Torino, Milan, Verona e Fiorentina: queste invece sono le gare che il difensore brasiliano salterà sicuramente.Alex Sandro aveva giocato le prime due partite di campionato mentre nelle ultime era rimasto in panchina come primo cambio in difesa. Si restringono quindi le opzioni per Massimiliano Allegri nel reparto arretrato. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo e in generale fino a quando il brasiliano non tornerà, l'assetto sarà quello visto contro Empoli e Lazioo. I piani B? C'èche può essere schierato principalmente come centrale al posto di Bremer o in caso di necessità, riporta il Corriere dello Sport, sul centro-destra., classe 2005 che ancora non ha esordito in prima squadra. L'olandese agisce prevalentemente sul centro-sinistra. Un reparto, quello difensivo della Juve, che non si può definire certo "lungo" ma che fin qui ha funzionato, con solo due gol concessi. Adesso, una sfida in più.