Se la Juventus è così in alto in classifica dopo 12 giornate, lo deve soprattutto ad una grande fase difensiva. Guardando il dato dei gol realizzati infatti, la squadra di Allegri sarebbe settimana. Diciannove reti fin qui, dieci in meno rispetto all'Inter, prossimo avversario dei bianconeri. Pochi gol quindi ma ben distribuiti. Curioso infatti cheL'Inter ad esempio è ferma a quota 8; come la formazione di Allegri solo la Roma e il Frosinone. Una cooperativa del gol di questo tipo non si vedeva dal primo anno di Conte sulla panchina della Juve. In quel caso, a questo punto del campionato erano 12 i giocatori ad aver segnato almeno una rete.Il digiuno degli attaccanti, che hanno trovato una sola rete nelle ultime sei giornate (Milik contro il Torino), per ora è stato compensato quindi dagli altri reparti. Nel dettaglio, come riporta il Corriere dello Sport,Il dato da sottolineare è quello difensivo; tutti i componenti del reparto che hanno giocato le ultime gare infatti sono riusciti a trovare il gol. Tra 8 giorni arriverà l'Inter all'Allianz Stadium; si alza il livello e Allegri avrà bisogno di ritrovare anche la vena realizzativa degli attaccanti; sostituiti dagli altri nelle ultime settimane, una condizione che però non potrà durare a lungo. Serve lo scatto degli attaccanti.