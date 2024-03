La lista dei convocati di mister Allegri per #LazioJuve pic.twitter.com/UDVce4GXWQ — JuventusFC (@juventusfc) March 29, 2024

Diramata la lista deidi Massimilianoper il match di domani tra, in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Out come previsto Dusan Vlahovic, squalificato dopo l'espulsione rimediata contro il Genoa, pertanto per completare il pacchetto offensivo è stato chiamato Nikoladalla Next Gen, come aveva già annunciato mister Massimo Brambilla. Indisponibili Areke Carlos, entrambi alle prese con problemi fisici, così come - notizia dell'ultim'ora - Filip. Il serbo è stato colpito da un attacco influenzale, mentre il brasiliano ha rimediato un sovraccarico alla coscia sinistra. Nel post qui sotto l'elenco completo dei convocati.