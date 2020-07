Proseguono i controlli degli ispettori federali nei centri sportivi delle società di calcio. Ieri, riporta Tuttosport, è stato il turno della Juventus. Come di consueto gli ispettori hanno controllato la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati dai componenti del gruppo squadra. In settimana gli ispettori avevano fatto visita anche ai ritiri di Sassuolo, Bologna, Parma, Roma e Torino per controllare la corretta applicazione dei protocolli sanitari approvati da FIGC e valutati dalle autorità governative.