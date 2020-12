4









Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League ha assegnato alla Juventus una delle squadre sulla carta più abbordabili (fermo restando che in Champions partite facili, nei turni a eliminazione diretta, non esistono): il Porto. È la seconda volta in quattro anni che i bianconeri pescano dall'urna di Nyon la formazione portoghese: negli ottavi della primavera 2017 la formazione di Allegri vinse 2-0 in trasferta (gol di Pjaca e Dani Alves) e al ritorno in casa si confermò con un 1-0 firmato Dybala dal dischetto.



DOVE E QUANDO SI GIOCHERÀ - In attesa che vengano stabilite le date esatte, si sa già che l'andata si disputerà a Oporto il 16, 17, 23 o 24 febbraio; ritorno a Torino il 9, 10, 16 o 17 marzo