Il campo e il mercato, perché mai come adesso le due strade si intrecciano. In attesa di capire infatti se la Juventus avrà nuovamente i 15 punti di penalizzazione, l'accesso alla Champions League potrebbe arrivare anche tramite la vittoria dell'Europa League. Un fattore che può essere decisivo per il futuro di Angel Di Maria e Rabiot. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli agenti dell'argentino saranno a Torino a fine mese per parlare dell'eventuale rinnovo di contratto.