Tra chi va e chi resta va verso il termine anche questa sessione di calciomercato. Un giocatore destinato alla permanenza aalmeno per questa stagione è l'azzurro Moise. Arrivato la scorsa estate con un prestito biennale dall'. Se nella sua prima avventura con la maglia numero 18 dellae agli ordini di Massimilianoil giovanissimo Moise era esploso e sembrava potesse diventare un grandissimo talento dal suo ritorno a Torino non è mai riuscito a dimostrare il suo vero valore.Dopo una stagione, la scorsa, decisamente al di sotto delle aspettative ora il vercellese deve riscattarsi. Massimiliano Allegri sembra stia pensando di dargli un'opportunità questa sera contro lo Spezia. La concorrenza ora lì davanti è tanta, con l'arrivo anche di Arekoltre al già presente Dusane Moise dovrà mostrare il suo vero valore per riuscire a ritagliarsi uno spazio.