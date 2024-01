Un big match tutto da guardare, quello in programma domenica sera a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi, una sfida importante in ottica Scudetto. Tra le mura della Continassa però Massimiliano Allegri sta iniziando a preparare la gara. I tifosi si interrogano: tornerà titolare Kenan? Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la risposta sembra essere sì. Dopo le polemiche per la sua esclusione contro l'Empoli sembra pronto a tornare ad agire al fianco ed alle spalle di Dusan Vlahovic. Il talento del giocatore turco classe 2005 è evidente e Massimiliano Allegri potrebbe avere bisogno di lui anche in un big match.