di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Lo ripete spesso durante la conferenza stampa: per Massimiliano Allegri la partita contro l’Inter sarà un test. Il tecnico livornese è alla ricerca di segnali, di spunti, vuole capire se la sua Juventus si farà confondere dall’aria rarefatta dell’alta classifica e se, davvero, la distanza dai nerazzurri è così lontana.



Non solo, l’allenatore bianconero ha accennato qualcosa sulle scelte di formazione, sul passaggio fondamentale dell’allenamento di domani e, in mezzo a tutto ciò, non è mancata una battuta su Federico Chiesa.



Di seguito il video post conferenza stampa.