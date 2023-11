Una buona notizia, in qualche modo.e a dichiararlo è stato Massimilianonella conferenza stampa pre partita. Ma attenzione, perché la parola d’ordine è ancora e sempre cautela. Servirà un ultimo test, nell’allenamento di domani, per capire se il dolore alla costola è svanito o rimane. E, dunque, scegliere se schierarlo dal primo minuto o dalla panchina.Come di consueto, Allegri gioca sulla pre tattica, non svela le carte, ma fa tre nomi: lì, davanti alla difesa, può giocare, può giocare Hans, ma ancheche “nelle prime partite con noi ha giocato in quella posizione”.Le scelte di Allegri saranno sicuramente condizionate dall’ultimo allenamento di domani. Oltre a questo, bisognerà capire chi tenere in panchina affinché possa dare una mano nella ripresa e chi, invece, può risultare utile dal primo minuto.. Sempre restando alle parole del tecnico livornese, le opzioni come mezzali abbondano perché nel conto bisogna considerare anche