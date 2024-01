Si avvicina la sfida tra Juventus ed Empoli. Massimiliano Allegri dovrà sciogliere qualche dubbio di formazione, soprattutto riguardante il centrocampo. Il favorito per sostituire Rabiot rimane Miretti. L’alternativa potrebbe essere quella di partire subito con Cambiaso a centrocampo: soluzione adottata in corso d’opera a Lecce con esiti assai confortanti. Potrebbero, così, aprirsi le porte della titolarità a Timothy Weah che, scrive Tuttosport potrà contare su un tifoso speciale in tribuna: papà George. L’ex campione rossonero e Pallone d’oro arriverà infatti oggi a Torino e domani per la prima volta sarà allo Stadium per vedere il figlio. E la squadra di cui da sempre è tifoso.