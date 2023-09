Poche ore al calcio d'inizio della sfida dello stadio Castellani. Poche ore e sarà. La terza apparizione in Serie A della squadra di Massimiliano Allegri. Chi può, e spera, di avere una maglia da titolare è Federico. Il difensore, reduce dalla prima stagione in maglia bianconera in questa Serie A, con il nuovo numero 4 non ha ancora esordito. La difesa bianconera infatti è stata sempre composta da Alex Sandro, Danilo e Gleison Bremer.Contro l'Empoli però potrebbe proprio essere l'ora di "Gattone", così lo chiamano i compagni. Il difensore che nella scorsa stagione ha dimostrato di essere pronto a giocare da titolare nella Vecchia Signora ed ha addirittura superato Daniele Rugani nelle gerarchie. Contro l'Empoli potrebbe proprio essere il momento di Federico Gatti, con il chiaro obiettivo di dimostrare ancora una volta quello che è il suo vero valore e magari conquistarsi il posto da titolare anche per le prossime gare.