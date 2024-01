OR torna LIVE nel post partita di Juventus-Empoli, alle ore 20. Con Marcello Chirico, Antonio Romano e Cristiano Corbo dall'Allianz Stadium.

Calcio d'inizio alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà Juventus-Empoli. Non sarà della gara Adrienancora tormentato dal problema al polpaccio. Nessun problema però per Massimiliano Allegri che ha già individuato il sostituto del centrocampista francese. In mezzo al campo infatti agirà Fabio, con il compito di dimostrare che le scelte della società nella sessione di mercato invernale sono state giuste.Il centrocampista classe 2003 della Vecchia Signora infatti era finito nel mirino di numerosi club di Serie A: Monza e Salernitana in particolare. La Juventus però ha deciso di non lasciarlo partire, nemmeno in prestito. Allegri infatti lo ritiene già pronto ad essere un titolare nella sua squadra. Quindi, contro l'Empoli tutto da dimostrare, soprattutto che il tecnico che lo vede allenarsi quotidianamente ha preso una decisione corretta.