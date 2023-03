La Juventus non è mai stata eliminata da una squadra tedesca tra Coppa UEFA ed Europa League in nove doppi confronti: l’ultimo risale alla semifinale di Coppa UEFA v Borussia Dortmund del 1994/95 e in generale, ha perso solo uno degli ultimi nove confronti con squadre tedesche nelle coppe europee (5V, 3N). I bianconeri hanno trovato il successo negli ultimi tre senza concedere alcun gol, compreso l’ultimo match disputato in Germania nel dicembre 2019 contro il Bayer Leverkusen in Champions League.