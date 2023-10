La Juventus che affronterà l'Atalanta potrebbe avere per la prima volta in stagione sei italiani in campo dal primo minuto, ovvero Gatti, Locatelli, Fagioli, Cambiaso, Chiesa e Kean. Fino ad ora il "record" di azzurri era stato di cinque. In più, in panchina ci sono Rugani e Miretti che sono i primi cambi in difesa e a centrocampo. Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, sarà quindi particolarmente attento al match dei bianconeri.