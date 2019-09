di Andrea Sereni

La Juve è in emergenza. In difesa la coperta è sempre più corta, soprattutto sulle fasce. Gli infortuni di Danilo e De Sciglio avevano già privato Sarri delle due alternative per il ruolo di terzino destro. L’improvviso lutto che ha colpito Alex Sandro, costringendolo a tornare in fretta e furia in Brasile, mette ancor più spalle al muro il tecnico ex Chelsea e Napoli. Tra meno di 48 ore si torna in campo, sabato alle 15, all’Allianz Stadium, contro la Spal. Molto difficile, se non impossibile, che Alex Sandro rientri in tempo per scendere in campo con gli estensi. Inoltre, seppur tornasse a Torino nella mattinata di sabato, di sicuro non sarebbe al massimo della condizione, sia da un punto di vista psicologico, per il lutto subito, che fisico, con due viaggi intercontinentali in poche ore. Andiamo dunque ad analizzare come Sarri pensa di schierare la Juve con la Spal e in che modo farà fronte all’emergenza terzini.



PRIMA IPOTESI - Una soluzione che, al momento, sembra quasi utopistica, ma non ancora del tutto da escludere. Alex Sandro rientra in tempo dal Brasile e si prende il suo posto sulla corsia mancina, con Cuadrado, la prima alternativa a De Sciglio e Danilo, sulla destra. Davanti a Szczesny giocherebbero quindi Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Come detto, poco probabile, anche per i motivi legati alla difficoltà fisiche e non che potrebbe avere il brasiliano per la situazione che sta vivendo.



SECONDA IPOTESI - Qualora Alex Sandro non fosse a disposizione, un’idea concreta, alla quale Sarri sta lavorando, vede il solito Cuadrado agire a destra, con Demiral adattato a sinistra, come terzino. Una soluzione da rifinire nei dettagli: il turco potrebbe avere compiti di copertura, restando bloccato dietro, quasi affiancando i due centrali, soprattutto in caso di azioni d'attacco bianconere, mentre Cuadrado avrebbe libertà e licenza d’offendere, agendo alto sulla corsia destra.



TERZA IPOTESI - Un'ipotesi per certi versi suggestiva, ma assolutamente plausibile. Con Alex Sandro out, tra le idee di Sarri c'è anche quella di schierare Blaise Matuidi come terzino sinistro. Il francese è un elemento duttile, bravo in entrambe le fasi del gioco, abituato ad agire sull’out mancino, seppur solitamente in mediana. La sua presenza regalerebbe abilità nell’impostazione, e allo stesso tempo garantirebbe copertura adeguata. In questo caso, sulla destra entrerebbero in competizione per una maglia dal 1’ Cuadrado e Demiral, con il colombiano favorito.