Sebastian Giovinco è il grande ex della sfida in programma domani alle 18 contro la Sampdoria. La Formica Atomica durante la sua permanenza a Torino, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha collezionato 89 presenze e 12 reti messe a segno. La statistica curiosa è che da quando la Vecchia Signora ha deciso di cederlo è andato a segno contro la sua ex squadra per quattro volte in sei incontri. Giovinco contro nessuna squadra è riuscito a fare meglio. Quindi domani i difensori della Juventus dovranno dedicare particolare attenzione a Sebastian Giovinco che vorrà ancora ferire la sua ex squadra.