Se il dato dei gol può far sorridere, quello del rendimento in trasferta deve far mantenere alta l'attenzione. Secondo le statistiche di Opta, la Juve ha segnato almeno due reti in tutte le ultime sei gare giocate contro la Sampdoria, considerando tutte le competizioni (16 in totale): per i bianconeri sei successi in questo parziale. Dal 2013 in poi, però, i bianconeri hanno perso tre trasferte di Serie A contro i blucerchiati (ottenendo poi sei vittorie): solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) la Vecchia Signora è uscita sconfitta più volte in gare esterne.