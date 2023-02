Palline di naftalina, custodia di plastica e l’abito buono finisce in fondo all’armadio, verranno tempi migliori per rispolverarlo. Benché sia consunto e sgualcito, da nobile decaduta.. Scarpe antinfortunistica, indumenti vecchi e guanti da lavoro: questo l’abbigliamento che si confà a chi ha come obiettivo quello di uscire dalle sabbie mobili, spingere l’auto in modo che esca dal pantano., in due momenti diversi. “Bisogna fare i punti per la salvezza”, “Contro la Salernitana sarà uno scontro diretto”. La Juve ha fatto 38 punti in campionato? Vero. Il -15 è un’ingiustizia? Questo è il pensiero fisso dalle parti della Continassa. Poi, però, c’è il presente e la realtà, quella che vede la squadra bianconera nella metà bassa della classifica di Serie A., se si concretizzasse lo spauracchio di un’ulteriore penalizzazione. Ma adesso non è il momento di fare salti in avanti,E il qui è ora della Juventus racconta di una squadra che deve togliersi ogni velleità di grande, accantonare un passato recente fatto di vittorie e record, e calarsi il prima possibile nella nuova dimensione di provinciale., soprattutto per un ambiente e calciatori che sono abituati a lottare per ben altri obiettivi., giocate fini a sé stesse, passeggiate a centrocampo, per sottovalutare le partite contro le piccole. Vero, “il calcio è divertimento”, mae servono contromisure., la voglia di lottare in mezzo al fango per uscirne, di fare una corsa in più per il compagno, di stendere l’avversario senza troppi complimenti, se serve. La voglia di vincere, con ogni mezzo necessario: questo e solo questo serve adesso.. L’unico patto dello spogliatoio possibile è questo: chi sarà capace di calarsi nella nuova dimensione, senza snobismo, sarà un valore aggiunto. Per gli altri è pieno di spazi da riempire, sulla panchina bianconera.