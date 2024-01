Nella giornata di oggi il Giudice Sportivo ha reso ufficiale la squalifica di Manuelper una gara di campionato, quella contro ladi domenica. Il centrocampista classe 1998 infatti era già precedentemente diffidato e l'ammonizione rimediata contro la Roma gli è costata un turno di squalifica in Serie A. Quindi, complice il turno di riposo forzato in programma domenica, giovedì sera contro la Salernitana (sì la Juve giocherà contro la Salernitana sia giovedì che domenica), sarà la partita di Manuel.La Salernitana non è un avversario semplice, a maggior ragione in una gara secca di. Nella competizione infatti sono già stati eliminati siacheper mano di Frosinone e Bologna. Si tratta di un ottavo di finale in gara secca, quindi per la Juve sarà vietato sbagliare per continuare a restare in corsa per il trofeo finale. Allegri quindi dovrà affidarsi al giusto mix di titolari e seconde linee per non inciampare in un pericoloso errore. Molto probabile che un titolare come Manuel Locatelli si trovi a giocare l'intera gara di Coppa Italia, dovendo saltare quella in campionato. Quindi una scelta in meno per Max. Da Manuel però ci si aspetta l'apporto alla squadra che forniva ai tempi del Sassuolo, che in maglia bianconera ancora non è riuscito ad esprimere al meglio.