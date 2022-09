Nelle ultime tre sfide di campionato la Juve ha segnato nei primi 10 minuti in ognuna di esse, raggiungendo un dato che non accadeva da tempo. Contro la Salernitana i bianconeri proveranno a rendere unico questo primato, perchè mai nella storia Madama era riuscita a mettere il timbro nei primi 10 minuti per più di 3 gare consecutive e questo potrebbe essere un nuovo traguardo pe la Vecchia Signora.