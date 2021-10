Qualcuno è già pronto a scommettere che a partire da titolare contro lasarà, osservato speciale di Massimilianodurante la sosta e pronto al "vero" esordio con ladopo i pochi minuti disputati nel derby. Il tecnico livornese ha ancora tre giorni di tempo per tutte le valutazioni del caso, ma secondo il Corriere dello Sport non è da escludere che domenica sera all'Allianz Stadium si possa rivedere dal primo minuto la "strana coppia" formata da Federicoe Federico, che ha spiazzato tutti contro ilrivelandosi però un'arma vincente.Niente 9 e niente 10, dunque, neanche contro la Roma: non soltanto perchè sono i numeri di Alvaroe Paulo, fuori da ogni discorso sull'undici titolare, ma anche perchè nessuno dei due "Fede", ad oggi, può definirsi una vera prima o una vera seconda punta. Eppure Chiesa un 9 lo potrebbe diventare davvero, Allegri ci sta lavorando fin dall'estate: come ha dimostrato anche con la maglia azzurra, il classe 1997 attacca la profondità con una rabbia senza eguali, vede la porta e sente i compagni meglio piazzati, insomma ha tutte le potenzialità per giocare da centravanti, e già in questa stagione verrà utilizzato sempre di più come un attaccante puro. Quanto a Bernardeschi, dovrà "solo" ritrovare la fiducia di una volta, quando si sentiva in grado di diventare proprio lui il 10 della Juventus: da spalla del compagno di, contro il Chelsea ha disputato la miglior prestazione della stagione, su un livello che Allegri vorrà rivedere anche contro la Roma. Arrivato al quinto anno in bianconero, per lui è tempo di guadagnarsi il rinnovo.