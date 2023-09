. Quelle piccole scosse che ti sollevano le guance e palesano un sorriso in faccia, che fanno dimenticare quei pensieri che arrovellano nel cervello. Dall’antistadio al centro del campo, in un pomeriggio di metà settembre, è cambiata la storia recente della, una vera e propriaÈ cambiato tutto e si vede già dall’ora di pranzo. Si sente dal boato che arriva da fuori la, lì dove sono tornati i gruppi organizzati. Alle spalle ruggini e frizioni con la società: un compromesso sembra si sia trovato e ne giova lo spettacolo per tutti i 90 minuti, ne giova la squadra.. Aggressiva dalle prime battute, capace di tenere alta l’intensità per lunghi tratti, mai timida e spesso sfrontata. E poi c’è quel gol subìto che poteva ripresentare i fantasmi della passata stagione ma che prontamente vengono scacciati dal grandissimo gol di un ritrovatoCi sono i sorrisi tra compagni di squadra, i gesti di sprone, il pubblico che non fa mai mancare il suo apporto.. C’è l’entusiasmo e sembrava impossibile pensarlo solo quest’estate.Contro laè arrivata una vittoria importante, ma è solo una delle tante belle notizie di ieri. Pagina voltata, quello che è successo l’anno scorso è un brutto ricordo di cui, magari, tra qualche tempo ci si potrà anche ridere su.