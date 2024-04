Ieri, in vista della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium, in casasi è allenato in gruppo anche, reduce da esclusioni dovute a una condizione non ottimale: l’ultima da titolare per il brasiliano di proprietà della, e dunque fra i tanti ex della gara, risale al 2 marzo a Torino con i granata quando fu sostituito nell’intervallo. Da allora, nelle ultime 5 gare comprese le coppe, ha disputato appena 13 minuti di cui 12 l’altra sera con l’Atalanta e uno con la Roma, restando in panchina con il Milan e nel ritorno degli ottavi in Conference con il Maccabi. Lo riferisce Tuttosport.