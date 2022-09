Quella di domani sarà una sfida in cui i bianconeri dovranno riuscire non solo a portare i 3 punti a casa, ma anche per ‘scacciare i fantasmi da trasferta’. Nelle ultime due gare esterne i bianconeri non hanno infatti trovato la via della rete e l’ultima volta che non si è andati a segno per ben 3 partite di fila era nella stagione 1998, quando in panchina c’era un certo Marcello Lippi.