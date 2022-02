La Coppa Italia è un obiettivo della Juventus, questo il primo assunto. Lo è per la società, che vuole chiudere la stagione con almeno un trofeo da apporre in bacheca; lo è per Allegri su cui, in qualche modo, “grava” la vittoria nella competizione del suo predecessore, Andrea Pirlo. I bianconeri, però, arrivano alla semifinale di andata contro la Fiorentina con l’infermeria piena e gli uomini contati.



GLI INDISPONIBILI – Massimiliano Allegri dovrà sicuramente fare a meno di Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Alex Sandro, Chiellini e Rugani. Per alcuni la stagione è già finita, per altri i tempi di recupero sono sicuramente più lunghi di mercoledì sera, quando i bianconeri scenderanno in campo al Franchi. A questi, si aggiunge l’ultimo arrivato in infermeria, Denis Zakaria, che oggi si presenterà al JMedical per le visite di controllo dopo il problema accusato all’adduttore sinistro nella sfida contro l’Empoli.



DYBALA – Allegri aveva fissato per la partita contro la Fiorentina la data del possibile rientro in campo di Dybala. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, dalle parti della Continassa il sentimento prevalente sarebbe quello della cautela: più no che sì, per quel che riguarda la convocazione, quindi, per la Joya che tornerà contro lo Spezia.



I DUBBI – Acciaccati ma convocati. A seguire la squadra verso Firenze, dovrebbero esserci anche Bonucci e De Sciglio. I due vengono costantemente monitorati e la decisione definitiva verrà presa nelle prossime 48 ore. In caso di riscontri positivi, per l’esterno potrebbe esserci la possibilità di una maglia da titolare.



UNDER 23 – Uomini contati. La situazione è delicata in casa Juventus e le scelte, per Allegri, praticamente obbligate. Il tecnico livornese, però, potrebbe decidere di lasciare una o due opzioni di qualità in panchina, per schierare dall’inizio i giovani dell’Under 23. Aggregati alla prima squadra saranno nuovamente Aké, Soulé e Miretti.