Prosegue l'avvicinamento a. E sul sito ufficiale della società bianconera, ecco una statistica molto interessante su: "Dopo lepanchine bianconere in Serie A, Massimiliano Allegri va in cerca dellain tutte le competizioni con la Juventus: solo due allenatori hanno tagliato questo traguardo da quando esiste la Serie A a girone unico (dal 1929/30): Giovanni(319) e Marcello(227)".- "Quello di oggi - si legge - sarà ilconfronto in Serie A tra Juventus e Fiorentina: avanti i bianconeri nel bilancio per 78 successi a 34 - 52 pareggi completano il quadro nel massimo campionato". A Torino, invece, i confronti sonocon 55 vittorie Juve, 20 pareggi e 7 sconfitte: l'ultima l'anno scorso con Pirlo in panchina. Vengono poi passati in rassegna gli ex che saranno in campo questa sera: da. Infine una curiosità: la Fiorentina è una delle due squadre che in questo campionato non ha ancora pareggiato, insieme all'Empoli.