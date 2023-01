La vittoria dellacontro la, ieri sera, è la vittoria della solidità difensiva, ma non solo. È anche l’ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro fatto dal club bianconero con il settore giovanile. Il leitmotiv della stagione è questo: emergenza infortuni, giovani chiamati a emergere forse ancor prima del tempo e linea verde capace di dare quel qualcosa in più che in altre occasioni è mancato ai veterani.Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, con, la Juventus schierata ieri dal primo minuto è la più giovane di tutta la stagione. “Merito”, soprattutto, dei due 2003– che solo un anno fa giocavano in Serie C con la Next Gen -, e del 2001. A dare il loro contributo, più tardi, l’altro 2003e Moise Kean, 2000. “Abbiamo giovani bravi”, ha detto Massimilianoal termine del match. E tanti altri sgomitano tra secoda squadra e Primavera per emergere.