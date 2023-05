Ve lo ricordate nella gara di andata quando allo scadere dei minuti regolamentari ha sventato una super punizione di Arekrespingendo il pallone in calcio d'angolo? Stiamo parlando di Marco. Portiere classe 2000 di priorità dell'ma in questa stagione in prestito alla Cremonese. Estremo difensore anche della Nazionale Under 21. Domani sera scenderà in campo tra le mura dello Stadium ma potrebbe essere lui il futuro della Juventus tra i pali.Finito nel mirino di Madama ieri a Sky ha rivelato: "È qualcosa che sogni di bambino, io. In generale sul futuro si dice che sognare è gratis. Io sono andato sempre scalino dopo scalino, quando i risultati vengono ti senti anche bello, si dice in romagnolo, ma la mia fortuna è sempre stata l’umiltà e la voglia di lavorare che mi hanno sempre trasmesso anche i miei genitori. Quper il mio futuro, mi ha fatto giocare in un campionato mai provato, sarò sempre grato e spero di aver lasciato il segno in questo club". Un talento cristallino che sogna la maglia azzurra ma che in futuro potrebbe vedersi anche con la maglia bianconera. In caso di cessione di Szczensy che ha attirato su di sé alcuni riflettori, Perin potrebbe essere il primo portiere ed ha ampiamente dimostrato di saperlo fare ma attenzione anche a Marco Carnesecchi.