Oltre il rinvio dell’Assemblea degli azionisti c’è di più, molto di più. Domenica 20 novembre, infatti, un passaggio importante per il clube per la questione bilanci. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina: “la Juventus ha rivisto i bilanci in base alle indicazioni dell’organo di controllo della Borsa però. Il club bianconero ha risposto con un lungo documento alle accuse, contestando i criteri utilizzati dalla Consob, e in parte anche alla Procura di Torino"”.In particolare, il club bianconero evidenzia come emergano conteggi diversi nei bilanci: “La società ha comunicato di aver corretto i bilanci 2020, 2021 e 2022, recependo i rilievi della Consob e pubblicando i dati Pro-forma, sottolineando però come emergano. Quanto alla famosa «manovra stipendi» (accordo con i giocatori per il taglio stipendi durante la pandemia), il club sottolinea l’insussistenza di «un’obbligazione implicita»: le mancate partite hanno reso legittimo il mancato compenso”. Da parte sua, però, la Procura continua a sostenere la tesi che manchino all’appello 30 milioni di euro non presenti nei bilanci e che, invece, emergono dalle “scritture private” ritrovate nelle perquisizioni.