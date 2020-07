Non ci sarà Bonucci: diffidato nella sfida contro la Lazio, al capitano in pectore bianconero è stata confermata la squalifica di una giornata dopo aver preso il cartellino giallo nell'ultima partita. Chi lo sostituirà? Nessun dubbio, toccherà ancora a Daniele Rugani che - con Chiellini e Demiral al lavoro per lasciarsi definitivamente alle spalle i rispettivi infortuni - tornerà titolare da oltre due settimane di distanza dalla gara di San Siro contro il Milan. Ancora un po' di pazienza, dunque, per il parco centrali di difesa: Chiellini sta recuperando il fastidio muscolare, per Demiral invece nessuno vuole forzare.