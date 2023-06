Fino a questo momento la Juve ha perso ben 10 gare in questo campionato, registrando un dato negativo che non si verificava da parecchio tempo. Inoltre, in caso di ulteriore sconfitta contro i friulani, la Juve andrebbe incontro alla seconda stagione in cui avrebbe subito maggiori k.o dal 2009/2010, quando ne subì 15.