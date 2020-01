La Juventus arriva alla sfida di domani contro l'Udinese in Coppa Italia forte di un 2020 cominciato nel migliore dei modi. Sei reti e appena una subita in due gare sono un bottino invidiabile, impreziosito dal "titolo" di campione d'inverno che ha sancito il ritorno in solitaria in vetta. Dopo la partita contro la Roma, però, i ragazzi di Sarri vogliono anche ritrovare il gioco, che all'Olimpico è stato lasciato a più riprese ai giallorossi: infatti, il dati sul possesso di domenica sera stridono un po' con quello che è il sistema improntato dal tecnico toscano. Il 55%-45% "subito" contro la Roma sarà difficile da replicare domani allo Stadium: contro il 3-5-2 di Gotti, infatti, Sarri ha fatto vedere di aver le giuste contromisure. Nell'ultima comparsa dei friulani a Torino, finita 3 a 1, la Juventus ha tenuto il 65,6% di possesso, contro al 34,4% degli ospiti.