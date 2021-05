Già dalle primissime battute di questa stagione vi indicavamo il talento di Felix Correia come uno di quelli più papabili per affacciarsi dall'Under 23 alla prima squadra della Juventus entro fine campionato. E ieri contro l'Udinese il talento portoghese è stato lanciato nella mischia da Andrea Pirlo non in una passerella finale solo per la gloria,dove la Juve aveva bisogno di forze fresche per portare a termine la rimonta (poi pienamente realizzata dal suo illustre connazionale Cristiano Ronaldo). Mica male come debutto.